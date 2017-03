Vaimseks, kuid mittereligioosseks peab end 34 protsenti eestlasest. Kristlaseks tunnistamine on iseloomulik pigem vanemaealistele (50+) ja mitte-eestlastele.

"Väga inimlik on millessegi uskuda – eestlaste usk jumalasse on maailmas üks madalamaid, siin on tühimik, mida esoteerika saab edukalt täita," lisas Reinson.