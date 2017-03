Fotol on pealuud, mis leiti Lõuna-Mehhikost 2011. aastal. See massihaud sisaldas 167 inimese jäänused. Kuigi algselt arvati, et haud kaevati 50 aastat tagasi, selgus uurimise käigus, et mõned sealt leitud pealuud on 1300 aastat vanad (Reuters / Scanpix)