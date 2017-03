Külalised on tulemas. Mees läheb esikusse ja hakkab vihmavarje kokku korjama. Naine küsib:

"Miks sa nad ära korjad? Me külalised on ju ausad inimesed, ega nad vihmavarje varasta."

"Seda küll, aga mõni võib oma vihmavarju ära tunda!"