"Videviku" täht Kristen Stewart tunnistas, et tema riidekapis on suures koguses tosse.

"Mul on palju tosse. Ma olen tõesti tossuhull," rääkis 26aastane näitlejatar väljaandele Metro.

Punavaibal kannab Kristen kostüüme, mis on tema stilisti valitud. Ent neil on usalduslik suhe: "Ta on mind aastaid tundnud. Olen temaga koostööd teinud 13. eluaastast peale, nii et ta oskab esile tuua seda, kes ma olen, mitte ei tee minust kedagi teist."