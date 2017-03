Keskerakonna peasekretär, endine sotsiaalminister Jaak Aab sõnas, et lahja alkoholi aktsiisitõus on vajalik, et vähendada noorte liigset alkoholi tarbimist.

Aab avaldas arvamust, et valitsuse eesmärk panna kangete ja lahjade alkohoolsete jookide hinnad edaspidi liikuma samas tempos, on õige. "Hind on kättesaadavuse juures esimene tegur ja seda eriti just noorte puhul," rääkis endine sotsiaalminister.

Tema sõnul tuleb lahja alkoholi aktsiisi tõsta mitmel põhjusel. Oluline on kindlasti ka see, et lahja alkoholi aktsiis on kange alkoholi aktsiisist olnud madalam.