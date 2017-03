Edgar Savisaar kinnitas Facebookis, et otsus kohalikel valimistel kandideerida sõltub eelkõige tema tervisest.

"Mulle räägiti, et Eesti meediat on haaranud tuhin, nagu osaleksin ma kindlalt sügisestel valimistel," kirjutas Savisaar.

"Ma mõistan, miks ja kelle huvides seda juttu aetakse. Tegelikult olen ma öelnud midagi muud. Et tahaksin küll osaleda valimistel, aga kõik sõltub minu tervislikust seisundist. See on praegu peamine ja sellest ma ka lähtun. Palun lähtuge Teie ka!"

Savisaare poeg ja riigikogu Keskerakonna fraktsiooni saadik Erki Savisaar kinnitas täna ERR-i raadiouudistele, et tema teada on isa kandideerimissoovi avaldanud ja erakonna piirkonnajuht on seda ka kinnitanud.