Briti lauljanna Ellie Goulding tunnistab, et edu saavutamine 2010. aastal tõi talle kibedad vitsad.

“Olin muidugi elevil – olin aastaid töötanud oma unelma nimel jagada oma muusikat maailmaga –, kuid kõik tuli ühekorraga,” rääkis Ellie (30) ajakirjas Well+Good.

“Mul algasid paanikahood ja mis kõige hullem, neid võis vallandada ükskõik mis.” Staar tunnistab, et autost stuudiosse kõndides kattis ta näo padjaga. “Mul uus elu popstaarina polnud üldse nii glamuurne, kui kõik mu kodukandisõbrad arvasid. Salamisi võitlesin ihu- ja hingehädadega.”

Goulding on veendunud, et paanikahood tulid tema ebakindlusest ja madalast enesehinnangust. “Kartsin, et ma pole nii hea laulja, kui kõik arvasid. Ja sedamööda kuidas panused kasvasid, kartsin kõiki, kaasa arvatud ennast, alt vedada.”

Ellie leidis närvide rahustamisel abi treeningust, eriti poksist ja kickbox’ist. “Olen enne esinemist ikka veel närvis ja tunnen aeg-ajalt ärevuskihvatusi, aga need pole enam sandistavad. See võttis aega, kuid olen leppinud sellega, et kõik on enne esinemist närvis, mitte ainult mina.”