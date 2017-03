Ehitusfirma omanik läheb tööbörsile maalrit otsima. Talle vastatakse, et maalreid praegu pole, ehk oleks härra nõus günekoloogiga. Firmajuht mõtleb, olgu peale, günekoloog on pealtnäha tugev mees, mis see värvimistöö siis ikka nii väga ära ei ole, ja palkabki günekoloogi.Paari päeva pärast tuleb firmaomanik jälle tööbörsile ja tahab palgata kolme günekoloogi. Tööbörsi juhataja tunneb ta ära ja satub segadusse: "Aga härra, te tahtsite ju hoopis maalrit!""Seda küll, aga see günekoloog osutus imemeheks," vastab firmajuht. "Esimesel tööpäeval juhtus pisike arusaamatus, ta ei pääsenud oma töö-ruumidesse sisse. Ja kujutage ette - kogu toa värvis lukuaugu kaudu ära!"