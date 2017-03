Ameerika staartransvestiit RuPaul on oma kauase elukaaslasega vaikselt pulmad ära pidanud.

Saate “RuPaul’s Drage Race” juht kinnitas “Hollywood Today Live’i” intervjuus, et tema ja Austraalia päritolu rantšopidaja Georges LeBar abiellusid jaanuaris. “Teate, mis? Ma vist pole seda öelnud. Ma pole seda televisioonis varem öelnud. Me oleme abielus. Me oleme abielus, jah. See on pommuudis!” juubeldas RuPaul, kes aastaid tagasi laulis duetti koos Elton Johniga.

Vanity Fairi teatel tutvusid RuPaul ja Georges 1994. aastal LeBari sünnipäeval nüüdseks suletud New Yorgi ööklubis Limelight ning on sestsaadik koos olnud. RuPaul on rääkinud, et tema abikaasa ei hooli tähesärast ning veedab enamiku aega oma hiiglaslikus rantšos, mis ulatub Wyomingist Lõuna-Dakotasse.