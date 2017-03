Tere tulemast Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenistuskoerte Instagrami lehele. Siin tutvustame PPA neljajalgseid teenistujaid ja nende tegemisi. Meie esimese postituse kangelane on PPA uusim liige – varsti kahekuuseks saav belgia lambakoera kutsikas Asmo, kes kasvab tubliks politseikoeraks Rakvere politseijaoskonna koerajuht Reimo käe all. Soovime Asmole ja Reimole jõudu ja edu töös ja õpingutes! #politseikoer #politsei #K9 #malinois #policedog #police #puppy #pawenforcement

A post shared by Eesti Politseikoerad (@eesti_politseikoerad) on Mar 15, 2017 at 6:19am PDT