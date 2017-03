“Salatoimikute” ja "Languse" täht Gillian Anderson on kirjutanud lähedase sõbrannaga kahasse eneseabiraamatu, mis keskendub naiste väele.

Näitlejanna nimetab koos dokumentalisti ja juristi Jennifer Nadeliga valminud raamatut “We: A Manifesto For Women Everywhere” (“Meie: manifest naistele kõikjal”) nõuandekogumikuks oma nooremale minale.

“Olen ise enesehinnanguga maadelnud,” ütles Anderson mullu. Näitlejanna on 14. eluaastast saadik psühhoteraapias käinud. “Vahepeal oli seis väga halb,” tunnistas ta The Guardianile. “Mu elus on olnud aegu, mil ma ei tahtnud kodunt väljuda.”

Ajajärgust, mil ta vihkas oma keha, ei taha Gillian enam rääkida. “Asjad, mille suhtes me end kritiseerime, pole tegelikult olulised. Meie meelerahu seisukohast on ainsana oluline meelerahu ise ja see, kuidas me asjadele reageerime,” ütleb ta ning lisab, et on palju kasu saanud mediteerimisest.