Edgar Savisaare kandideerimist kohalike omavalitsuste valimistel kinnitas tema poeg Erki. Endine Keskerakonna juht kandideerib Tallinnas Lasnamäe piirkonnas.

"Minu teada ta piirkonnas on seda soovi avaldanud ja piirkonna juht on seda kinnitanud," ütles riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar ERR-i raadiuudistele.

Erki Savisaar lisas, et praegu pole teada, millisel kohal isa kandideerib. "See on piirkonna otsustada ja ma arvan, et nad teevad hea valiku," ütles ta.

Teada pole ka see, kui aktiivset kampaaniat endine Keskerakonna juht hakkab tegema. Erki Savisaare hinnangul on veel vara öelda, millist rolli hakkab seejuures mängima kohtuprotsess ja tervislik seisund.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril.