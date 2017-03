Gwyneth Paltrow on ajakirja Us Weekly teatel valmis uuesti abielluma.

44aastane näitlejanna on 2014. aasta augustist kurameerinud produtsent Brad Falchukiga. “Nad räägivad kogu aeg abiellumisest ja teavad, et see juhtub,” ütleb USA väljaande allikas, kelle sõnul peaks 46aastane Brad lähiajal Gwynethile ettepaneku tegema.

Paltrow läks 2014. aastal pärast 11 abieluaastat lahku Coldplay lauljast Chris Martinist. Neil on kaks last: tütar Apple (12) ja poeg Moses (10).