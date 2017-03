Viis minutit päevast pole sugugi pikk aeg, mistõttu võib kindlalt väita, et me kõik saame seda endale lubada. On vaid vaja sinu otsust - ma teen seda...

Sa ehk ei usu, aga sellest viiest minutist päevas piisab, et stressitaset su kehas vähendada ja tõsta endorfiinide taset, mis teeb su õnnelikuks ja rahulolevaks, vahendab Metro.

Harjutused on lihtsad ja erilisi vahendeid ei nõua.

Video!