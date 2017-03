Disney uus adaptsioon filmist "Kaunitar ja koletis" on saanud hävitavaid hinnanguid väidetavate geistseenide pärast, ent filmis kaasa lööva maailmastaari sõnul tuleks neist hoiakuist hoiduda, eriti aastal 2017.

Küünlajalga Lumière’i mängiv Ewan McGregor leiab, et kogu trall selle ümber, et geikarakter ja Gastoni teekaaslane LeFou tantsib filmi lõpus koos mehega, on naeruväärne.

"Filmis on palju geiseksi, PALJU geiseksi. Selles multikas on palju geiseksi," ei suutnud McGregor end "The Late Shows" tagasi hoida ja lisas: "Kui elad Alabama lähistel, ei tohiks sa seda filmi vaatama minna – mida küll Jeesus sest arvaks?"

Saatejuht Stephen Colbert üritas siiski selgitada, et tegelikult ei ole kuskil vihjatud, et LeFou üldsegi mehi eelistab, kuid McGregor jäi endale kindlaks: "Ei, ma arvan, et see tegelane on gei. Lihtsalt, ta on gei … Tulge mõistusele, aasta on 2017!"

Malaisias on "Kaunitari ja koletise" näitamine kinodes näiteks keelatud, samas kui Venemaal tohivad filmi vaadata vaid täiskasvanud.