Riigiprokuratuuri kinnitusel kontrollib prokuratuur kolmapäeval Eesti Ekspressis avaldatud väiteid Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu väidetavatest ärihuvidest pealinna prügiäris.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina, et prokuratuur kontrollib detalile ja tegutseb vastavalt seadusele edastab ERRi uudisportaal.

Eesti Ekspress kirjutas, et Tallinna linnavalitsuse korraldatud prügiveo konkurssidel on kahel viimasel aastal võidutsenud OÜ Baltic Waste Management (BWM), mille omanik on Kaido Laanjärv.

Lehe andmetel töötas Laanjärv 2000. aastate alguses Tallinna säästva arengu ja planeerimise ametis, kus tema ülemuseks (vähemalt mõnda aega) oli Margo Tomingas, kes on Sarapuu väimees ja Sarapuu ettevõtete grupi ATKO Grupp praegune juhataja.

Leht märkis, et pärast BWM hakkas pärast registreerimist oktoobris 2014 domineerima Tallinna linnahangetel ning võitmiseks ei pea BWM pakkuma isegi mitte kõige odavamat hinda.