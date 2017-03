"Paljude meie poliitikute arvates on praegune Venemaa üks põrgu sünnitis. Venemaa – see on Putin, ja Putin – see on Venemaa," arutleb Tallinna Ülikooli õppejõud Vitali Belobrovtsev.

"Nagu Majakovski omal ajal Lenini ja partei kohta lausus… Aga mina nii ei lihtsustaks. Venemaa on ülimalt keeruline ja huvitav nähtus. Putinid tulevad ja lähevad, Venemaa jääb," leiab mees.

