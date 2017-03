Kooseluseadusele vastandudes riigikokku purjetanud rahvuskonservatiivide Tartu ringkonna ninamees Indrek Särg on geitemaatikas sees suisa teaduslikul tasemel, kuid ise vastuolu kodupartei aadetega ei näe.

Kirjandusmuuseumi arhiivimaterjale sirvides jääb silma, et 1996. aasta noorteadlaste kevadkoolis on kaasa löönud ka nooruke Särg ning astunud õitsval aasal üles vägagi vallatute pöördumistega. "Jõudsin selle infoni küllalt juhuslikult," eitas Tarmo siiski poliitilist tellimustööd. "Sellest lähtuvalt tundus, et tegemist on põneva persooniga, kelle kirjanduslik uurimisvaldkond vääriks lisaks poliitilisele tegevusele meedias tutvustamist. Samuti on ju sellega seotud meie elav klassik ehk Hando Runnel."

Pastorid jäid sirgeks

Nimelt on Särg muu hulgas tegelenud Eesti geiluule uurimisega ning teinud ettekande Hando Runneli homoerootilistest motiividest. "Oleks küllalt raske ammendavalt vastata, mitu algust eesti homoluulel tegelikult on. Homoseksuaalsete motiividega luule kujutab endast siin piisavalt haruldast nähtust, mis vääriks lausa eraldi käsitlust," kõlab tema kindel veendumus.

