Tänavustel kohalikel valimistel on esimest korda hääleõigus 16aastastel noortel. Koolid ootavadki poliitikuid esinema, aga kindlasti mitte kihutustööd tegema. Nagu ütles Tallinna reaalkooli ühiskonnaõpetuse õpetaja Madis Somelar: poliitikud peavad esinema väärikalt.

"Ühiskonnaõpetuse õpetajana ma loodan, et poliitikud tulevad kooli eelkõige oma valdkonna väga heade spetsialistidena," ütles Somelar. "Õpetaja ja kooli ülesanne on saavutada külaliste osas tasakaal.

Minu tundides on kõnelemas käinud nii Keskerakonna, IRLi, sotsiaaldemokraatide kui ka Reformierakonna poliitikud. Ettepanekuid on tehtud ka teistele. Kooli ülesanne on toetada noorte valmisolekut eluks."

"Kutsume kooli esinema kindla sõnumiga inimesi," tutvustas Hugo Treffneri gümnaasiumi suhtumist poliitikutesse õpetaja Aare Ristikivi.