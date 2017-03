Heiki Valner on suure osa oma elust pühendanud loomakaitsele, nüüd aga tahab aja maha võtta. "Praegu on nii kõrini kui veel olla saab!" tunnistab väsinud mees.

"Helistage Valnerile! Tema tuleb ja aitab!" just see on loosung, mida sageli hõigatakse. "Armsad loomasõbrad – ma lämbun selle looma- ja abipalvete kuhja all. Ma ei saa hingata! Ma ei jaksa enam!" kurdab Eesti Loomakaitse Liidu juhatuse esimees Heiki Valner, kes on vabatahtliku loomakaitsjana tegutsenud kümme aastat.

Tema sõnul pole normaalne saada lõputuid abipalveid, mida keegi hallata ei jaksa. Liidu e-postkastis oli üle 200 lugemata kirja ja Facebooki saadetud kirju pole ta veel kokku lugenudki. Esimest korda kümne aasta jooksul ei lugenud Valner neid läbi ja kustutas kõik ära.

"Andke mulle andeks, aga lisamurekoorem ei mahu mu enese niigi väga suure sisemise ängi kõrvale lihtsalt ära," palub ta. Valneri esialgne mõte oli ju poole aastaga täieliku avalikustamise abil loomaasjad Eesti riigis korda saada. Siis pikendas ta oma tegevust kolme, siis viie aasta võrra, seejärel mõtles lõpetada, kui 10 aastat on täis.