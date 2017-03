"Ilma Anonüümsete Alkohoolikute sõpruskonnata mina ei suudaks," on juba kuuendat aastat kaine näitleja Jan Uuspõld üdini aus. Ta tunnistab, et vaid üksainus pits võiks ta uuesti hoobilt kuristikku tagasi paisata. Õnneks pole AA-liikumine ainus, mis tal sellest pitsist hoiduda aitab – vähemalt sama tähtsal kohal on kõige lähedasemad inimesed.

Kui Jan hakkas alkoholi tarbima, ei mõelnud ta tagajärgedele. Kuni ta sai aru, et kui ta nii jätkab, lõpeb see kõik väga halvasti. Õnneks umbes samal ajal astuski Jani uksest sisse tema tulevane armastatu.

Jan tunnistab, et punnis abikäele pikalt vastu. "Elasin oma elu edasi ja mõtlesin, et ega ma ikka nii jobu ka ole, pean ikka ise hakkama saama. Siis hakkas tunduma, et peaks kuidagi vastama sellele.

Ja siis hakkasin mõtlema, et millega ma pean vastama – mul pole ju mitte midagi, olen üks väärtusetu s…ta tükk," muigab Jan kunagisele elule tagasi vaadates mõrult.