Kuusalu alevikus on ärevad ajad: hoovist välja pääsenud Tiibeti mastif hammustas jalakäijat. Kohalikud on mures, sest sama mastif on ennegi inimestele hambaid sisse löönud.

Kuusalu alevikus elavale Kristale jääb 6. märtsi õhtu pikaks ajaks meelde. Naine oli Kuusalu Konsumis oma argiõhtused sisseostud teinud ja hakanud mööda aleviku peatänavat tavapäraselt koju minema. Kui Krista oli tänava keskpaika jõudnud, sattus ta ootamatult vastamisi Tiibeti mastifiga.

Koer ründas jalakäijat – kõigepealt pures ta Krista vasakut jalga ja tõmbas naise pikali. Krista karjus küll appi, ent kedagi ei tulnud. Siis jättis koer jala rahule ja võttis Krista vasaku käe lõugade vahele.

KUI KOER RÜNDAB: Pärast koera rünnakut tehti Krista haavadele traumapunktis hulgi õmblusi ning mähiti vigastatud kohad sidemesse. Nädal pärast rünnakut püsib paistetus haavade ümber ning puremisohvril on raske liikuda. (Teet Malsroos)

"Mida ma seal mõtlesin, kui mind niimoodi rapiti? Ma ei mõelnud ilmselt midagi," meenutab Krista.