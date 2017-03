Rutiin tapab romantika ja igavusest võib kergesti saada vastumeelsus. Vabadus suhtes on oluline, kuid kas mingiks perioodiks partnerile täieliku vabaduse lubamine ikka kõigile sobib? Ajalehes Metro kirjutatakse uuest suhtetrendist, mis peaks paarisuhteid tugevdama – kuid see pole riskivaba. 80/20 suhe on selline, kus saadakse aru, et üks inimene ei suuda ealeski teise ootustele ja vajadustele 100-protsendiliselt vastata. Hea suhe on see, kus sobivus, koosolemine ja üksteise ootustele vastamine on suuremalt jaolt olemas, kuid üksteisele antakse ruumi. Kui sinu partner ei anna sulle kõike, mida vajad, peaks sul olema vabadus ülejäänu ise enda jaoks leida. Kuidas sellist teooriat põhjendada? Me ei ela tänapäeval enamasti aastakümneid samas majas ega tööta kümnendite viisi samal töökohal. Me muudame elukohta ja tööd vastavalt vajadusele, enda soovidele ja arengule. Ainult abielu on see, mis nõuab meilt täielikku pühendumust hoolimata sellest, millises eluetapis ise parasjagu oleme. Kas on siis ennekuulmatu mõelda ka suhtest kui millestki, millest võiks pausi teha?

Nõndanimetatud kahekümne protsendi reeglid on üsna vabad ja paaride endi otsustada. Kas minnakse üksteisest lahus reisima, ilma pingeta üksteisega pidevalt kontaktis olla, või ollakse küll koos – füüsiline distants ei ole 80/20 teooria järgi ainuvalik – kuid elukorraldus muudetakse ümber, näiteks hakkab üks partneritest mingi ennast arendava hobiga tegelema.

Mis saab aga seksist? Ka siin pole ettekirjutatud reegleid. On paare, kes lepivad "kahekümne perioodiks" kokku ajutise avatud suhte, kuid see ei sobi enamikule ja paljud valivad siiski truuduse. Siin on oluline mõlema siiras nõusolek. "Kahekümne periood" on selleks, et üksteisest ülejäänud ajal taas rõõmu tunda. Kuidas hoida ära seda, et paarisuhte üks osapool tunneb enda üksildase ja mahajäetuna, on tõenäoliselt 80/20 suhte kõige keerulisem probleem. Aeg näitab, kas see saab populaarseks suhtevormiks.