Helen teatas kohe alguses, et käib iga mehega šoppamas. "See näitab mehe otsustusvõimet. Mees peaks olema kindel, mida soovib ja naist juhendada, mida võtta, pakkuda välja ideid," rääkis naine, kuid kurtis üsna pea, et uus mees annab talle vähe hingamisruumi. "Ma ei suuda talle vastu vaielda," teatas Helen.

"Ma ei söö magusat. Ma hernest ei söö. Püüan elada süsivesikuvaba elu," rääkis Liisa, kes vaid nädal tagasi oli nõus sööma Žiga tehtud pitsat vaat et igal õhtul. Ka pelmeenid ei sobinud Liisale, sest tegu kiirtoiduga, niisamuti friikartulid: "Ma ei söö friikaid. Friikad on süsivesikud." Küll aga palus Liisa Stenil valida poest veini.

Kui noorpaarid said poes käidud, hakkas söögitegu. Pertti teatas pea kohe: "Helen väga palju ei tea söögitegemisest."

Pliidi taga möllav Pertti teenis Heleni imestuse: "Ma just mõtlesin poes, et kuidas sa neid spagette sööd, need on ju pikad."

Niisamuti imestas Helen, kuidas söögitegemiseks nii palju nõusid vaja läheb. Taas kord vaieldi ka toitumise üle, kui Helen teatas, et paksuks teeb iga aine üleküllasus.

Viimaks sööma asudes soovis Helen lisada toidule ketšupit. "Kas sa kana maitset ei taha tunda?" küsis seepeale Pertti.