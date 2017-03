Haigekassas seda ei märgatud. “Kui selgub, et pettus on osutunud võimalikuks Haigekassa tegemata töö tõttu, siis mul on väga halb tunne,” sõnas Erki Laidmäe, Haigekassa ravikindlustushüvitiste osakonna juhataja.

Linda töötas aastaid ühes suurimas meditsiinitarvikuid müümas ettevõttes Tervise Abi OÜ, tunnistades, et lisaks haigete aitamises osales ta mastaapses pettuses, mille käigus kasutati patsientide andmeid ja varastati meie kõigi tagant.

Firma eitab kategooriliselt süüdistusi ja väidab, et endine töötaja lahkus ise varguse kahtlusega ja püüab nüüd Tervise Abi mustata. Firma advokaat väidab, et afäär piirdus ainult ühe töötajaga, ehk Lindaga, kelle suhtes tehti kaebus ka politseisse.

Tervise Abi, mille peakorter asub Tallinnas Ädala tänaval, on üks suurimaid meditsiinitarvikute müüjaid, mille käive on üle kolme miljoni euro aastas. Firma müügipunktid asuvad kõigis suuremates haiglates ja tootevalik on lai. Tervise Abi on sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa lepinguline partner ja siiani plekitu mainega. Üks põhilisi müügiartikleid on igasugused ortoosid. Üks ortoos maksab kuni 300 eurot, millest enamuse hüvitab Haigekassa.

“Inimene maksab 10% tootest, Haigekassa 90%, kui on tehtud digiretseptiga, selle saab teha inimesele kellel on olnud operatsioon või trauma,” selgitas Linda.

Kuna Haigekassa maksab suure osa ortoosist kinni, avastasid Tervise Abi ja Linda väitel ka teised ettevõted geniaalse teenimisvõimaluse. Nimelt müüdi klientidele tavaline tehasetoode, aga Haigekassale deklareeriti, et see on kallim, tellimusena valminud ortoos. Nii vorpis firma võltsarveid.

“Kujutame ette, et kellelgi oli kõhuoperatsioon ja tal oli vaja songavööd. Songavöö maksis 103 eurot ja tegin inimesele 90% soodustust, 10,30nega sai kätte selle. Andsin inimesele ära selle ja teign uue Haigekassa arve, mis oli tehtud valesti. Vahe võis tulla 200 eurot kuskil, firma jaoks puhas kasum,” selgitas Linda.

Kuna arst ei täpsusta ortoosi marki või mudelit ja sisuliselt ühe ja sama toote hinnavahe võib olla nagu Moskivitchil ja Mercedesel - kümme korda. Nii antigi inimesele 30 eurone tarvik, aga digiretsepti kirjutati 300 eurone toode.

Kuna enamik inimesi juba kasutatud retsepti ei vaata, ei saanud patsient sohist midagi aru. Linda sõnul anti ortoos mõnikord haigele üldse tasuta, ehk omaosaluse arve esitati 10 euro peale, kuid seda summat ei küsitudki.

Linda sõnul ei saanud ta aru, et teeb midagi valesti, kuna suunised tulid ülemustelt. “Mina olen alluv, mina teen seda, mida mul kästakse. Ma pidin iga kuu esitama kassa aruande, mille vaatasid läbi raamatupidajad ja mitte keegi mitte kunagi ei öelnud, et ma oleks teinud midagi valesti. Nad pidid ju seda nägema!” rääkis naine.

Ka klientidega ühendust võtmine tõestas pettuse teooriat. Suusaõnnetuse käigus viga saanud Ain soetas 105 eurose ortoosi. Haigekassa süsteemi jõudes oli hind aga paisunud umbes kaks korda suuremaks - 265 euroseks.

Kristo Nilp soetas Tervise Abist ortoosi pärast jalgrattaõnnetust, mille eest mees maksis mälu järgi umbes 15 eurot. Nüüd kaks aastat hiljem vaatas ta üle retsepti ning avastas anomaalia. “Seal oli kaks retsepti välja kirjutatud, ühe päevase vahega. Esimene oli see, mis ma ostsin 15 euro eest ja järgmine päev oli teine retsept, mis maksis üle 300 euro, soodushind oli 32 või 37,” rääkis mees, lisades, et teist ortoosi mees kindlasti ostnud ei ole.

Kristel Laanjärvel läks ortoosi vaja jalale raseduse ajal. Kristel sai retsepti ortoosile, mis on tegelikult tavaline jalaside. Nüüd selgub et see maksis 137 eurot, mis on tema hinnangul absurdne. “Karbi peal on näidatud, et maksis 20 eurot ja mina maksin selle eest pangakontol 2 eurot. Midagi on nagu tõesti valesti, kui tagant järgi tulevad asjad välja, et vaatad oma pangakontot ja retsepti,” rääkis naine.

Olukord on naise jaoks seda isikliku, sest tema poeg põeb üliharuldast haigust, mille raviks taotles naine riigi abi. Haigekassa andis esmalt eitava vastuse, seda rohkem häirib, et samal ajal voolasid suured summad vasakule. “Mulle põhimõtteliselt jääb mulje, et on ka nagu mind petetud tegelikult. Kuna ma tean, et Haigekassal on mingid jamad ja probleemid, siis minu meelest ei kõlba see kuskile,” sõnas naine.

Seega Tervise Abi tüssas Haigekassat süsteemselt ja vägagi arvestatavate summade eest, mis võivad küündida sadadesse tuhandetesse. Linda hinnangul võidi tema tegevuse pealt teenida umbes 20 000 aastas.

Kuidas Haigekassa seda kõike ei märganud, kuigi partnerite aruandeid kontrollitakse pidevalt ning pisteliselt ka sügavuti.

Laidmäe sõnul ei ole Tervise Abi tegevuses avastatud mingit tahtlikku pettust, vaid pigem on olnud tegu vormistuslike vigadega. Kuuldes pettusest, on Haigekassa reaktsioon samuti leige. “Meie baaseeldus on see, et nad on ausad partnerid,” sõnas Laidmäe ning usub, et Haigekassa kontroll täitis oma eesmärki ning konkreetse pettuse uurimisega ei saagi Haigekassa tegeleda.

“Kuidas te seda siis ette kujutate. Lähete arsti juurde, saate ortoosi ja järgmine päev tuleb kõne Haigekassast, et mis te saite ja kas te saite ikka sinist värvi ortoosi. Ma arvan, et see ei meeldiks tegelikult kellelegi ega pole õige viis asjade ajamiseks. Baasprintsiip on see, et me peame usaldama neid ettevõtteid, kes meie partnerid on, aga kui nad me usaldust kuritarvitavad, tuleb olla nendega karm. Kui meile ka sealtpoolt esitatakse võltsitud dokumendid, siis jäävad siin Haigekassa käed lühikeseks, ei olegi võimalik seda rikkumist avastada,” ütles Laidmäe, lisades, et sel juhul tuleb teha koostööd teha teiste asutustega.