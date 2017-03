Mart Normet käis Kiievis Eurovisioni delegatsioonijuhtide koosolekul.

"Eurovisioni korralduses on praegu palju asju tegemata ja otsustamata, aga kogu aeg tuleb uut infot. Tegutsetakse nii kiiresti kui võimalik ja iga päev laekuvad uued e-kirjad täpsustustega," räägib Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet, kuidas edeneb Kiievis suurvõistluse korraldamine.

Mart käis nädala algul Kiievis Eurovisioni delegatsioonijuhtide koosolekul, mis toimub igal aastal umbes kaks kuud enne finaali. "Seal antakse kätte kogu informatsioon tehniliste detailideni välja.

TEGIJAD KOOS: Pildil on (vasakult) Eurovisioni produktsiooniboss Ola Melzig, Norra delegatsioonijuht Stig Karlsen, Rootsi delegatsioonijuht Mari Forsman Ryberger, Eurovisioni produtsent Christer Björkman, Prantsuse delegatsioonijuht Edoardo Grassi ja Mart Normet. Pilt on tehtud öösel kell kaks pärast delegatsioonijuhtide koosolekut, kus lõbusas meeleolus veel maailmaasju arutati. (Erakogu)

On ju teada, mis Eurovision on ja mis toimuma hakkab, aga igal aastal on vastavalt kohaliku telekanali soovidele ikka erandeid ja muudatusi – näiteks, kuidas valmivad riikide postkaardid," selgitab Normet. "See on minu üheksas aasta ja esimest korda on selline lugu, et pooled asjad on veel täitsa pilla-palla," paljastab Mart.