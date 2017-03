Kolmapäeva õhtul kogunenud Eesti rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu valis meediaorganisatsiooni uueks juhiks Erik Roose.

Nõukogu esimees Agu Uudelepp ütles, et Roose puhul sai otsustavaks tema põhjalikult läbitöötatud visioon, pikk kogemus meediaorganisatsiooni juhtimisel ja suutlikkus luua inimestele häid töötingimusi koos hea õhkkonnaga, vahendab ERR.ee.

"Temaga varem koos töötanud inimesed kinnitavad, et tegemist on suurepärase meeskonnamängijaga. See on omadus, mida ERR-i juht hädasti vajab," märkis Uudelepp.

Uus esimees peaks astuma ametisse hiljemalt 1. juunil 2017 ja tema ametiaeg kestab aastani 2022.

Erik Roose (sündinud 16. aprillil 1968 Tallinnas) on tippjuht. Ta oli ajalehe Postimees peadirektor 1998–2012. Aastatel 1996–1998 töötas ta nädalalehe Eesti Ekspress peadirektorina. 1991. aastal lõpetas ta Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal.