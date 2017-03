Ei tea kas juhuslikult või mitte, aga täna alustati sünnipäevalaps Jevgeni Ossinovski nimelise viina tootmisega. "Seitsmeste" reporter proovis ühte pudelit ka Ossinovsikle endale kinkida, aga too keeldus seda vastu võtmast.

Ossinovsky viin on esimene Eestis toodetav viin, mis on inimese nimega markeeritud. Viina tootva firma juhatuse esimees Ivar Grossev tunnistas, et Ossinovsky viinaga maha saamise järel on tunne uhke. "Oleme suutnud selle pisikese pudeliga saavutada nii palju tähelepanu," sõnas ta.

Ossinovsky viina müükitulek on ilmselgelt ministri karmi alkoholipoliitika üks kõrvalnähte.

