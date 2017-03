"Harry Potteri" näitlejanna Emma Watson (26) langes küberrünnaku ohvriks, kui tema arvutist pandi pihta kümneid fotosid, mis pole mõeldud kohe kindlasti mõeldud võõrastele silmadele.

Watsoni kõneisiku sõnul oli tegemist paari aasta taguste fotodega, millel staar stilisti nõuandeid arvesse võttes erinevaid rõivaid proovib, kirjutab BBC.

"Need pole alastifotod," rõhutas ta. "Juhtumiga tegelevad advokaadid ning rohkem kommentaare me ei jaga."

Ka 2014. aastal ähvardati staari, et temast paisatakse interneti ports siivutuid alastifotosid. Emma Watsoni ähvardati pärast seda, kui ta pidas ÜRO naiste saadikuna kõne võrdõiguslikkuse teemal. Hiljem on Watson kommenteerinud, et toona teadis ta, et tegemist on lihtsalt ähvardusega. "Ma teadsin, et selliseid pilte reaalselt ei eksisteeri."