Kultuurikatla laudadelt jäi silma aurav supp-guljašš, lihavarras, india leib chapati, spagetipitsa, neljaviljapudru küpsise ja šokolaadi-ploomi kommid. Kõike seda sai ka proovida ning neid maitseelamusi on retseptide autori Evari Tsetsini sõnul võimalik ka askeetlikes tingimustes ilma valmistada. „Seda kõike saab väga maitsvalt söepanni peal teha, kui koju on varutud sütt. Toidu tegemiseks sobib läbikeedetud veekogu vesi.“

Retseptiraamatu koostamine polnud kokale kerge, sest paluti lihtsatest asjadest – konservidest ja kuivainetes teha ilma elektrita lõkke peal põnevat toitu. „Alguses see ajas naerma – pole ju võimalik! Kuid süvenedes ja ennast metsas samasse olukorda pannes selgus, et on võimalik väga lihtsalt ja tervislikult nendest samadest asjadest peolaua teha.“ Huviline leiab Tsetsini retseptiraamatu tänavuse talgupäeva stardipaketist ja ka talguveebist.

Päästeameti ennetustöö osakonna eksperdi Mikko Virkala sõnul selgus mullusest uuringust, et kuigi loodusõnnetusi ikka juhtub, on eestimaalaste teadlikkus ning ettevalmistus nendeks vähene. Inimesed usuvad, et loodusõnnetuse korral jõuab abi nendeni eriti kiiresti, kuid tegelikkuses on abivajajaid siis tavapärasest rohkem ning kõigini ei jõuta soovitud kiirusega.

Virkala ütleb, et valmisolek hädaolukordadeks algabki just igaühest endast, tema teadlikkusest, läbimõeldud käitumisest ja vajalikest varudest. „Inimene, kellel on olemas kodune toidu- ja veevaru koos muude hädapäraste vahenditega, tuleb loodusõnnetustega toime.“

KOKK: „Kõigest sellest saab hästi ja tervislikult söönuks.“ (Alar Truu)

Päästeameti soovituslik varu:

Joogivesi

kolm liitrit ööpäevas inimese kohta (organismi veevajadus on 28-35 ml kehakaalu kilogrammi kohta)

veevajadus sõltub vanusest, töö ja tegevuse iseloomust, tervislikust seisundist, ilmast, suurenenud higistamisest (kuum ilm, raske kehaline töö)

Täiskasvanute toiduks on soovitatav varuda

erinevaid konserve (kala- ja lihakonservid, segukonservid, kaunviljakonservid)

pakisupid ja püreepulbrid, samuti helbed, mida on kerge valmistada

valmis makaroni-, köögivilja-, teravilja- või kaunviljaroog lihaga (toode tarbitav kuumutatuna või kuumutamata)

teraviljatooted (kuivikleivad, soolase või neutraalse maitsega küpsised)

süsivesikuterikkad tooted (magusad küpsised, karamell, konserveeritud puuviljad, kuivatatud puuviljad, halvaa, kondenspiim)

Väikelaste toiduks on soovitatav varuda

rinnapiimaasendaja pulber (jätkupiimapulber), mis katab terve ja kuue kuu vanuse imiku päevase piimavajaduse (üks liiter ööpäevas)

teraviljatooted, mida on kerge valmistada

püreepulbrid ja helbed, mida on kerge valmistada

valmis roog väikelastele lihaga (toode tarbitav kuumutatuna või kuumutamata)

lisanduva teraviljatootena põhiroale neutraalse maitsega küpsised

süsivesikuterikkad tooted (magusad küpsised, kohvikoor, kondenspiim, marmelaad), mis ei sisalda säilitusaineid ja muud väikelastele sobimatut

vajalikus koguses pakendatud nõuetekohast vett

Esmatarbed majapidamises

Taskulamp ja varupatareid (valgusallikas)

Esmaabitarbed ja sulle olulised ravimid

Patareide või aku pealt töötav raadio

Akupank mobiilsete seadmete laadimiseks

Küünlad ja tikud

Veepuhastustabletid või kaasaskantav veefilter

Niisked hügieenilapid