Sel sügisel esimest korda valimiskastide juurde lubatavad 16–17aastased noored saavad võimaluse näidata, kas neid valimised üleüldse huvitavad ja kas noorema põlvkonna suurema osakaaluga kaasnevad teistsugused valimistulemused.

Üsna kindel saab olla vaid selles, et poliitikute ettekujutuses veel lõplikult väljakujunemata maailmapildiga ja seetõttu kergemini mõjutatavad noored sattuvad kandideerijate erilisse huviorbiiti. Ega selles polegi midagi halba, kuni valimiskampaania kooliseinte vahele ei jõua. Samas on koolidesse pääsemine poliitikutele ju nagu unelma täitumine – ühe katuse all koos gümnaasiumiastme mitusada noort, keda pedagoogid organiseeritud korras aulasse ühiskonnaõpetuse- või klassijuhatajatundi pidama viivad.

Kuid see iga poliitiku helesinine unistus, peab olema haridusasutuse seinte vahel välistatud. Selle eest peavad hea seisma nii õpetajad kui ka koolijuhid. Direktoreile saab see olema raske ülesanne, sest olles kohaliku omavalitsuse palgal, on raske vastu seista kohalike võimupoliitikute soovile tulla kooli end ükskõik mis ettekäändel tutvustama. Muidugi kui tegu pole politiseerunud koolijuhiga, kes poliitikute soove nende silmist loeb. Kuid sarnased mured on koolijuhte kummitanud ka eelnevate valimiste aegu. Kuna nüüd on valimisealisi õpilasi tunduvalt rohkem, on ka surve direktoreile tugevam ja võimalusi koolijuhtide survestamiseks poliitikuil ju jagub. Varasemast on näiteid, kuidas koolijuht töötles nimekirja alusel oma kabinetis valimisealiseks saanud õpilasi enda kasuks hääletama või koorijuhist poliitik kibeles enne valimisi kooli dirigeerima.

Pole välistatud, et noored osutuvad üsna poliitikaleigeks ega näe valimistel osalemisel mõtet, nii nagu enamik ei läheks ka koolivälisel ajal korraldatud valimiskoosolekule. Kui aga nutiajastu noor ei viitsi minna valimisjaoskonda, siis e-valimistel osalemine on vaid paari klahviliigutuse kaugusel. Ühiste kontrollitud hääletusteni kooli arvutiklassides vast ehk ei lähe, kuid selleks peab valmis olema. Parim rohi, mis poliittehnoloogidele päitsed pähe paneb, on kiirelt avalikuks saamise oht. Kuid loodetavasti on noored nutikamad, kui me arvatagi oskame ega lase endiga lihtsalt manipuleerida.