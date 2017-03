Kolumnist Maarja Kupits kirjutab veebiväljaandes Accelerista riigikogulasele Tanel Talvele avaliku kirja, milles tõstatab küsimuse – kas poliitiku tervis pärast rasket insulti on ikka piisavalt hea, et roolida suurt maasturit?

Kupits kirjutab, et mullu detsembris sõitis talle kitsal külavaheteel vastu valge Dodge Ram maastur kirjaga "Maaelu popiks!“. Kupitsa sõnul ei vastanud maasturi kiirus kitsastele teeoludele, samuti olla see sõitnud sisuliselt keset teed. "Pidin oma masina terveksjäämise huvides vähemalt poole auto laiuses teelt maha sõitma,“ kirjutab ta.

Alles hiljem sai Kupits teada, et tegu on riigikogulase Tanel Talve juhitud maasturiga ning mõistis, et intsident juhtus kõigest kuu aega pärast tuntud poliitiku insulti. "Tegelikult on asi muidugi murettekitav. Alles hiljuti tõsise haiguse läbi põdenud inimene istub pidevalt autoroolis, kuigi asjatundjad soovitavad sellest vähemalt 3–6 kuu vältel hoiduda,“ kirjutab Kupits. "Järjest hakkab tunduma, et see ei ole Tanelil esimene ega viimane kord kellelegi (peaaegu) pihta sõita. Tanel, miks sa teed nii? Kas keegi peab enne viga saama, et sa mingeid järeldusi teeksid?“