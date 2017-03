Seksilelud ei ole sobivad ainult üksikuteks ja hämarateks õhtuteks. Vastupidi, neid on imehea hoopis proovida koos oma partneriga. Hotlips tutvustab viit seksilelu, mis vürtsitavad teie voodielu korralikult.

We-Vibe Unite on u-kujuline vibraator kahe tiivaga ning mille üks tiib on jämedam kui teine. Lelu saab juhtuda puldiga, sellel on seitse erinevat režiimi kolme kiirusega. See on veekindel ning diskreetne ja mugav kaasas kanda.

We-Vibe Sync on c-kujuline vibraator paaridele juhtmeta puldiga. See rõõmustab kasutajaid kümne ekstreemselt vaikse režiimiga ning personaalsed vibratsioonirütmid liiguvad läbi We-connect rakenduse. Mõlemad tiivad on painduvad, seega kohanevad täielikult inimese kehakujuga, pakkudes rahuldavat stimulatsiooni.

Partner Plus on kahe mootoriga vibraator paaridele, mida saab kasutada seksuaalvahekorraga samaaegselt. Vibraator stimuleerib vagiinat, kliitorit ja peenist üheaegselt ning muudab vagiina kitsamaks. Sile ja paindlik ehitus annab peenisele piisavalt ruumi, et vabalt tuppe siseneda. Vibraatoril on kümme erinevat programmi ning kaks võimast mootorit.

Partner vibraator on mõeldud kasutamiseks paaridele seksuaalvahekorraga samaaegselt. See stimuleerib vagiinat, kliitorit ja peenist üheaegselt, muudab vagiina kitsamaks. Sile ja paindlik ehitus annab peenisele piisavalt ruumi, et vabalt tuppe siseneda.

Lelo Tiani 2 on oma eelkäijaga võrreldes 50% tugevama mootoriga, mis annab efektiivsema vibratsiooni. Kontrollpult on ilma juhtmeta, mis samuti kolm korda efektiivsem kui eelmisel mudelil. Mittevibreeriv osa asetatakse vahekorra ajal naisele tuppe ja juhtimispildiga saab vibratsiooni juhtida. Sile ja paindlik ehitus annab omakorda peenisele piisavalt ruumi, et vabalt tuppe siseneda.