Noh, kõigepealt: peod pidudeks, aga tööd tuleb teha – ilma selleta elu paremaks ei lähe. Venemaa hädade ja majandusliku viletsuse muude põhjuste kõrval – joomine, korruptsioon ja sanktsioonid – on alaline praasnik. Näiteks detsembri teise poole algusest kuni poolde jaanuarisse kestvad jõulud ja uus-aastad – kuu jagu poolpiduseid päevi nii uue kui ka vana kalendri järgi. Ka parim Venemaa koomik, odessiit Žvanetski ütleb, et tema lemmikteos on Hemingway „Pidu sinus eneses“, aga ainult pealkirja pärast.

Kõigis suuremates ja väiksemates firmades, kus suhted tööandjate ja -võtjate vahel on inimlikud, ei jää ükski vaba päev saamata ja nädalalõpp pikendamata sellepärast, et punased päevad kalendris kokku sulavad. Kui aga on rasked ajad, tehakse töödki kalendrit ja kella vaatamata – niimoodi käivad need asjad ja ilma riigi vahelesegamiseta.

Püha päev, s.t päev, mis on püha ja omab sellisena mingit tähendust, muutub lihtsalt päevaks, kui tööd ei pea tegema. Ja kuigi vabariigi aastapäev oli sel aastal õigel päeval ja seega igati tähelepandav, on Tallinnas lood niimoodi, et enamikul eramajadest (Mustamäe, Kristiine) sel päeval lippu väljas ei olnud. Sest nädalalõpuga kokkusulav aastapäev lihtsalt polnud härradele tähtis.

Samas aga väärivad kodanikud majaomanikud sõbralikku meeldetuletust: kui Eesti riiki ühel päeval enam ei ole, on just majaomanikud need, keda ootab esimesena pikk tee Siberisse, sest komissaridel on elamispinda vaja ja võimalikult uhket ning majast ilma jäädakse igal juhul. Aga vabariigi aastapäev tundus olevat lihtsalt – vaba päev, nagu mistahes muu päev puhkuse ajal.

Kui aga oleme valmis nihutama võidupäevi ja jõule lihtsalt ühte rodusse teiste vabade päevadega, siis kaob ka nende pühade sisuline tähendus, nad muutuvad ebapühadeks. Kuigi suurimad kirikupühad on kristlikus riigis tunnustatud ka riiklike pühadena (jõulud ja ülestõusmine), tähistab kirik igat pühapäeva mitte kui ainult võimalust tööle mitte minna (hingamispäevana), vaid kui pühalikku päeva, millel on oma tähendus ja mida ei saa ei tähistamata jätta ega tähistada ükskõik millal.

Näiteks 5. märtsist tulevad järjest paastuaja pühapäevad, 9. aprillil palmipuudepüha ja 16. aprillil ülestõusmispüha. Siis lõpeb ka paast, aga viina ei tohi võtta juba tuhkapäevast, 1. märtsist – mis on esimene kolmpäev pärast vastlaid ja kellelgi pole voli seda nihutada kas või 7. novembrile, et tähistada seda ühes nostalgias oktoobrimässu aastapäevaga.

Hingamispäeva pühitsemine on tähtsaimaid kristlikke käske ja Moosese korraldusi. Meie tuntumaid vana testamendi õpetlasi, dotsent Urmas Nõmmik ütleb, et kogu maailma loomise loo puhul on tähtsaim sõnum see, et loomise seitsmendal päeval jumal puhkas.

Sünnipäeva hommikul

Ja olgu selle uskumisega maailma loomisesse seitsme päevaga kuidas on, aga ka suurimad skeptikud peavad tunnistama, et just sellise maailmaloomise uskujad ja õige hingamispäeva pidajad on loonud relatiivsusteooria, siiranud kunstsüdame ja viinud inimese Kuule. Lühidalt öeldes: nad on uskunud, usuvad ja elavad tänagi selle järgi, et pühade pidamine pole inimeste suva, vaid osa maailma suurest korraldusest, mida Eesti vabariigi ükski erakond muuta ei saa.

Tõejärgsel sinka-vonkalisel ajastul vajame stabiilsust rohkem kui enam, ega siis president ilmaasjata rõhutanud meile kombekonservatiivsuse tähtsust ja tähtpäevad kuuluvad sinna hulka. Mõelge: kuidas te ka ei nihutaks oma isikliku sünnipäeva tähistamist mugavamale ajale, aga ometi tunnete õigel sünnipäeva hommikul, et see päev on kuidagi teistmoodi.