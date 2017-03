Öseltubs pakub head valikut kümblustünnidest, et saaksid oma aias kindlustada mõnusa olemise.

Kümblustünn Ösel on meie uusim ning innovaatilisem tootemudel, mille uudne kontseptsioon ning omadused ületavad seni turul müüdud kümblustünne olulisel määral. Selle ahi on integreeritud kümblustünni klaasplastikust sisu alla. Antud lahendus tagab oluliselt kiirema vee soojenemise ning mugavama ja turvalisema ahju kütmise. Lisaks on palju väiksem veekulu, kümblustünn on kompaktne ning hilisem puhastamine lihtne. Vajadusel on saab kümblustünni lihtsalt tõsta endale sobivasse kohta.

Kümblustünn Dagö puhul on tegemist traditsioonilise kümblustünni mudeliga, kus küttekeha asub otse kümblustünni vees ning on turvalisuse tõttu eraldatud puidust piirdega. Kümblustünn on kompaktne, mahukas ning mida on vajadusel väga mugav tõsta endale sobivasse kohta.

Kümblustünn Terrass lisab Teie terrassile juurde nii funktsionaalsust kui ka kaasaegse disaini aktsenti. See on väga hea lahendus näiteks saunast tulles veemõnusid nautida otse värskes õhus. Lisaks saate tervislikult ja lõbusalt aega veeta pere ning sõprade seltsis.

Vaata täpsemalt Öseltubsi koduleheküljelt!