Kõlab uskumatult lihtsalt, aga kui segad kaneeli meega, siis saad väga võimsa segu, mis parandab su tervist ja aitab isegi liigsetel kilodel kaduda.

Me kõik teame, et mesi toob meie kehale kasu ja me peaksime seda regulaarselt tarvitama, vahendab portaal Go Fit Stay Fit.

Kaneel alandab aga koleterooli, kaitseb südant ja suurendab verevarustust. Samuti kiirendab see ainavahetust ja aitab meil rohkem kaloreid põletada.