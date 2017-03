Sel nädalal avaldas Praxis rahvatervise arengukava hindamise tulemuse ja pilt on üksikisiku jaoks rohkem kui nukker. Tööst selgub, et tervisepoliitika peamised eesmärgid suure tõenäosusega ei täitu ja see ei ole mitte pelgalt fakt, vaid igaühe elukvaliteedi näitaja.

Tervena elatud eluaastad on vähenenud – aastatel 2009–2016 on naiste keskmine tervena elatud eluiga vähenenud kolm aastat (55) ja meestel 1,4 aastat (53,6). Meil aga armastatakse rääkida hoopis teisest näitajast – nimelt on tõusnud keskmine eluiga: naistel on see 82 aastat ja meestel 73 aastat. Mõtleme korraks, millist näitajat tegelikult peaks tahtma tõsta ja kumb meile hea kvaliteediga elu tagab? Kas eelistad elada ravimite, valude ja krooniliste haigusteta? Või on nende olemasolust ükskõik, peaasi, et arstid meid kas terveks ravivad või sümptomid väga heade meditsiinivahenditega maha suruvad?

Kas peame ootama, mida riik arengukavadega meile ütleb, kuidas oma elu elama peame või on see äkki siiski meie enda vastutus – tervena elatud aastate tõstmisele kaasaaitamine.