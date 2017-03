Kui jätta rahakott avalikus kohas lauale, on üsna tõenäoline, et peatselt on see uue omaniku taskus. Narva on praegu veel kindlalt Eesti taskus, kuid lauale pole seda mõistlik unustada.

Riigikontrolör leiab, et sisekaitseakadeemia Narva kolimine on mõttetu, kallis ja ohtlik. Narva elanikud enamasti nii ei arva – need, kes oma kodumaa suhtes positiivsed kalduvad olema. Paraku on päris palju ka neid, kes meelsasti rohelisi mehikesi mängiksid.

Mis siis teeb ühe asutuse paarisaja kilomeetri taha kolimise nii meeletult kalliks? Sisekaitseakadeemia vanad hooned vajavad nagunii põhjalikku remonti ja selle Tallinna krundi eest saab kindlasti head hinda. Jätta regionaalpoliitiliselt väga oluline samm tegemata seepärast, et rotatsiooniga harjuma pidavad töötajad ei soovi Narvas tööl käia?