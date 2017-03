"Pilvede all" 14. hooaeg võis küll alata tumedates toonides, aga kevad on nüüdseks kohal ja toonud kaasa endaga vähemalt ühe armumise. Tänases osas on taas Piret see, kelle süda teeb uue meestegelase ilmumise peale kiiremaid lööke.

Taas on põhjust rõõmustada "Pilvede all" kangelanna Pireti üle, kes kevade saabudes ära armub. Elevuseks annab põhjust uus tegelane, kellega kokkupuutel Piret algul üsna piinlikku olukorda satub. Kas tegemist on vastastikuse sümpaatiaga ja millegi kestvamaga, seda näitab aeg, sest austajatest naisel puudust ei ole. On ju taaskord pildile ilmunud ka Volts, kes eelmises osas taas naisega suhteid üles soojendada üritas.

Rõõmsaid uudiseid on ka Mari ja Indreku suhtes, kus suurem mõõn ja erimeelsused on selleks korraks seljatatud. Siiski pole elu "Pilvede all" ainult roosades toonides, sest Kertu ja Liina kohtumine muutub ootamatult teravaks ja sootuks kurjakuulutavad plaanid on Sirjel, kes leiab võimaluse Gunnarile kätte maksta.

"Pilvede all" on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30.