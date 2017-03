Valgevene president Aleksandr Lukašenka soovib riigis kehtestada uue maksu, mida rahva hulgas kutsutakse "sotsiaalsete parasiitide maksuks".

See vastuoluline otsus on tekitanud paljudes pahameelt - hoolimata hirmust arreteeritud saada, on sajad inimesed tulnud tänavaile protesteerima, vahendab DW News.

(Reuters / Scanpix)

Riigile tuleks 233 eurot maksta neil, kes töötavad aastas vähem kui 183 päeva. Kes on aga ametlikult töötuks registreeritud, on maksust küll vabastatud, kuid neil tuleb iga kuu teha ligi 10 euro eest ühiskondlikku kasulikku tööd.

(Reuters / Scanpix)

Läinud nädalal suure vastuseisu tõttu Lukašenka küll peatas seaduse jõustumise, kuid paljud on nõudnud tema tagasiastumist.