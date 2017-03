Prooviabielu teisel nädalal kolivad Liisa ja Heleni koju uued mehed.

Helen ja Pertti (TV3)

Helen alustab kooseluproovi 25-aastase maapoisiliku olemisega Perttiga. Helen on just ära saatnud tema südame võitnud noortaluniku Kalvi-Kalle, kuid üritab ka Perttit sama lahkelt vastu võtta ja kohelda, et kahte meest omavahel võrrelda. Pertti paneb oma sirgjooneliste väljaütlemistega Heleni heasoovliku oleku aga kohe proovile.

Liisa ja Sten (TV3)

Liisa alustab prooviabielu 23-aastase kokaõpilase Steniga, kes kiindub Saaremaa kaunitari kiiresti ja külvab ta üle kingitustega.

