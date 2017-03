Kui te arvate, et tülid, petmised või rahalised probleemid on need, mis ajavad paare lahku, siis te eksite rängalt.

Nimelt ei ole suhtetülid ja rahalised raskused sugugi need asjad, mis enamasti suhteid lõpetavad, vaid hinnatud suhteeksperdi sõnul on põhjuseks hoopis üks muu asi, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Terry Orbuch, kes on suhteekspert, terapeut ja mitmete raamatute autor kinnitab, et tema praktikas on suhtelõhkujaks hoopis see, kui partnerid ei anna üksteisele aega üksinda olemiseks ja oma asjadega tegelemiseks.

Ninapidi pidevalt koos olemine, võib ju tunduda väga romantiline ja igavese õnne retsept, kuid tegelikult see nii ei ole. Kui inimesed saavad veeta aega ka üksinda, mõelda oma mõtteid, tegeleda asjadega, mis neile meeldivad, siis on nad õnnelikumad ja ühtlasi on õnnelikum ka nende suhe.