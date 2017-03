22. aprillil jõuab David Bowie fännide ette kaks plaati seni ilmumata materjaliga.

“Cracked Actor” on kolmest albumist koosnev komplekt, mis salvestati 1974. aastal Philly Dogsi turneel. Osa materjalist jõudis BBC kuulsasse dokfilmi “Cracked Actor”. The Guardiani teatel erineb uus album “ametlikust” 1974. aasta kontsertalbumist märkimisväärselt: erinevad on nii lood kui ka taustabänd (üheks taustalauljaks on hilisem soulikuulsus Luther Vandross).

Teine album “Bowpromo” valmis 1971. aastal ning oli väikese tiraažiga reklaamplaat seitsme lauluga Bowie’lt ja viiega Dana Gillespie’lt. Uuel väljalaskel on ainult Bowie lood – peamiselt hilisemal “Hunky Doryl” leiduvate laulude alternatiivsed variandid.

Mõlemad plaadid antakse välja piiratud tiraažis.