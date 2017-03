"Nii Euroopa tubakadirektiivi kui ka Eestis kehtiva tubakaseaduse alusel on e-sigarettide kasutamiskord ja turvalisus tarbijaile juba piisavalt reguleeritud ja võimalikult ohutuks muudetud. Rahvatervist puudutavate regulatsioonide väljatöötamisel ootame, et need oleksid teaduspõhised. Praegu kavandatud muudatuste tegemisel ei ole aga arvestatud teadusuuringutega, mis käsitlevad e-sigarette, kui suitsetamise ohutumat ja ümbritsevatele kordades vastuvõetavamat alternatiivi," selgitas kollektiivse pöördumise eestvedaja Ingmar Kurg.

Kurg leiab, et osad kavandatud muudatused seavad otseselt ohtu veipijate tervise. "Plaanis on suruda veipijad suitsuruumidesse, eirates asjaolu, et e-sigareti tarvitamisel ei eraldu keskkonda suits vaid kahjutu aur. Edaspidi oleksid veipijad passiivsed suitsetajad ja see teeb keerulisemaks inimeste suitsetamisest loobumise ja püsiva ülemineku suitsuvabadele alternatiividele," sõnab ta.

Samuti on mehe hinnangul ohtlik ära keelata e-vedelike maitsed, mida praegu enamus kasutab, sest see loob võimalused musta turu tekkeks. Kontrollimata vedelike kasutamisel võivad veipijad oluliselt kahjustada oma tervist, kuigi nad on just vastupidisele teele pöördunud.