Lindex läheb kevadele vastu urbanistliku kollektsiooniga, mis pakatab julgetest värvikombinatsioonidest, põnevatest trükimustritest ja puhastest naiselikest detailidest – kampaania fotosessioon toimus elurõõmsatel Kaplinna tänavatel Lõuna-Aafrikas.

"Sel kevadel on aeg uuendada oma garderoobi mugavate komplektidega, kootud toppidega ja paljude julgete värvidega. Khakiroheline, oranž, must ja sinise erinevad toonid moodustavad kollektsiooni põhiosa, millele lisavad aktsenti loomade trükimustrid ja väljendusrikkad aafrikapärased motiivid,“ räägib Annika Hedin, Lindexi loovjuht.

Lindexi kevadkampaaniat esitlevad 7 modelli, kellest üks on rootslanna Sabina Karlsson. Sabina on tõeline inspiratsiooniallikas: energiast pulbitseva ja enesekindla inimesena esindab ta just seda õiget look´i ja brändi.

"Kampaania on olnud väga meeliülendav ja pakkunud palju positiivset energiat. Lindexi keskendumine oma kampaanias erinevate naiste näitamisele, olenemata suurusest või etnilisest päritolust, on tõeliselt inspireeriv. Selle kampaania jaoks pildistamine oli väga vahva,“ räägib Sabina Karlsson.