Äripäev tuli välja uue humoorika sarjaga "Kinopoliit Kosmos", kus Eesti kuue erakonna tipp-poliitikud peavad leidma Eestist poliitilised vasted Hollywoodi kassahittidega seotud multifilmitegelastele. Lõpuks tuleb saatekülalisel määrata, kes ta ise nimetatud filmitegelastest oleks.

Seekordses saates sattusid luubi alla Kristiina Ojuland, Andres Anvelt, Kadri Simson, Jürgen Ligi ja Krista Aru. Õhtuleht otsustas järele uurida, mida poliitikakangelased ise asjast arvavad.

Lumivalgekeseks ristitud Kristiina Ojuland naeris ning kommenteeris järgnevalt: "Noo, peaasi, et pöialpoisid terroristid ei ole!" Seejärel lisas Ojuland, et ta on suur loomaarmastaja ning Lumivalgekese roll võiks talle isegi sellepärast üsna hästi sobida.