Õhtulehe poole pöördus murelik televaataja, kes lõi tähelepanu sellele, et Kanal 11 saates "Saame tuttavaks" tulevases osas saab näha, kuidas üks noormees nööril üle Valaste oja kõnnib. Tema peab sellise tegevuse propageerimist ohtlikuks.

"Märkasin, et Kanal 2s või oli see Kanal 11s, on sel pühapäeval saade, kus mingid noored poisid telesaates hakkavad ronima Valaste ojal mööda köit.Kas see on ikka okei? Alles oli see, kus mingi tüüp sealt alla kukkus. Mina oma lapsele seda näidata ei julgeks!" kirjutas Õhtulehe lugeja.