“Sherlocki” staari Benedict Cumberbatchi mitmekülgsusel pole piire.

BBC Newsi teatel valmistub näitleja kehastama väidetavalt 41aastast meest, kes on tegelikult 400aastane.

Film põhineb lasteraamatute autorina tuntud Matt Haigi romaanil “How to Stop Time” (“Kuidas peatada aega”). Teos jõuab müügile alles juulis, kuid on teada, et peategelase Tom Hazardi nooruslik välimus on äärmiselt haruldase haiguse tagajärg.

BBC News lisab, et Cumberbatchil seisab ees ka geniaalse leiutaja Thomas Alva Edisoni mängimine.