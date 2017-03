Ilmselt teevad nii mõnedki moemaanid oma riidekapis kiireid korrektiive, pärast seda, kui Ameerika Vogue peatoimetaja ja moemaailma üks mõjukamaid naisi, Anna Wintour, teatas, et üks vägagi levinud moerõivas on tegelikult täiesti mõttetu.



Anna Wintour on naine, keda moemaailm kardab ja armastab. Öeldakse, et ta võib disaineri hävitada või kindlustada talle igavese edu kõigest ühe lausega. Nüüd on proua Wintour aga avaldanud arvamust, milline on tema meelest kõige igavam moerõivas, kirjutab Who What Wear.

Seejuures tasub mainida, et kevadhooajal on see üks kõige levinumaid rõivaid, mida ei kanna mitte üksnes moefanaatikud, vaid ka täiesti tavalised inimesed. Rõivaks, millest Wintouri arvates enam igavamat ei ole olemas, on beež nahktagi.

Seega, moefännid, vaadake oma riidekapisisu üle.