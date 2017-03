Ben Affleck tunnistas teisipäeval Facebookis, et käis äsja võõrutuskliinikus viinaravil.

Viimati nähti Hollywoodi superstaari avalikkuse ees 26. veebruaril Oscarite jagamisel, märgib Daily Mail.

Ben nimetas hiljutist alkoholismiravi esimeseks paljudest sammudest, mida ta positiivse tervenemise poole astub. Ta tõdes, et on varemgi alkoholisõltuvusega maadelnud – 2001. aastal käis Affleck samuti ravil.

“Tahan elada oma elu täiel rinnal ja olla parim isa, kes ma olla suudan,” ütles Ben, kel on nüüdseks purunenud abielust Jennifer Garneriga kolm last. “Tahan, et mu lapsed teaksid: hätta sattudes on pole häbi abi otsida.”

Affleck tänas oma nõndanimetatud “kaasvanemat” Jenniferi, kes on teda toetanud ning ravi ajal laste eest hoolitsenud.